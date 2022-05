Zlaté bradavky, zadok v tangáčoch a... 4-ročná Kardashianka vás odrovná!

FOTOGALÉRIA z odovzdávania cien Billboard Music Awards 2022





Speváčka Doja Cat, ktorá sa mnohým spája najmä so skladbou Say So, patrí k tým šťastlivcom, ktorí z odovzdávania cien Billboard Music Awards 2022 neodišli naprázdno. Umelkyňa totiž triumfovala v štyroch katgóriách. A na popredných priečkach by bola aj vtedy, keby sa zostavil rebríček najodvážnejšie oblečených žien tohto podujatia.

Doja Cat mala na sebe na prvý pohľad obyčajné čierne šaty. Ich výstrih bol však vykrajovaný tak, že jej odkrýval celé prsia. Tmavovláska cez ne mala len kus priesvitnej látky a bradavky schovala pod zlaté nálepky. „Môžete ich mať vonku. Nie je to zločin,” komentovala svoj outfit úspešná umelkyňa.

Galéria fotiek (6) Doja Cat

Zdroj: SITA

Galéria fotiek (6) Doja Cat zaujala aj netradičnými topánkami.

Zdroj: SITA

Poriadne provokatívna bola aj jej kolegyňa Megan Thee Stallion. Tmavovláska sa počas svojho vystúpenia predviedla na pódiu v kreácii, ktorá toho na jej tele veľa nezakryla. V kombinácii so zmyselnými pohybmi sa postarala o to, že niektorých z prítomných pánov prepadli hriešne myšlienky.

Galéria fotiek (6) Megan Thee Stallion

Zdroj: SITA

Galéria fotiek (6) Megan Thee Stallion

Zdroj: SITA

Ktovie, ako tieto odvážne kreácie vnímala dcérka Kylie Jenner a Travisa Scotta - 4-ročná Stormi. Rozkošné dievčatko, ktoré svojej slávnej mamine akoby z oka vypadlo, totiž na akciu tiež zavítalo. Stormi spoločne s rodičmi ochotne pózovala fotografom a niet pochýb, že o nej budeme ešte veľa počuť.

Galéria fotiek (6) Kylie Jenner s dcérkou Stormi

Zdroj: profimedia.sk