ROKY BASY NATVRDO! Známa herečka s manželom poznajú TREST za SEXUÁLNE ZVERSTVÁ

Herečka Zara Phythian hviezdila v marvelovke Doktor Strange, ale spoločne s manželom Victorom sa venovali aj bojovým umeniam, v ktorých boli majstri. Práve to k nim priviedlo istú dievčinu, ktorá bola podľa vlastných slov nimi sexuálne zneužívaná v čase, keď mala 13 - 15 rokov.

Pár síce závažné obvinenia popieral, avšak k danému prípadu sa pridala výpoveď ďalšej obete. Už minulý týždeň boli Phythian a Marke po vynesení rozsudku o vine umiestnení do väzby. V pondelok ráno si dvojica vypočula nemilosrdný rozsudok.

Ako píše portál mirror.co.uk, Zara je odsúdená na 8 rokov za mrežami, jej manžel Victor dostal 14 rokov. Obaja majú doživotný zápis do registra sexuálnych delikventov a už nikdy nesmú pracovať s deťmi a mladistvými.

Galéria fotiek (5) Zara Phythian s manželom Victorom Marke

Zdroj: Instagram

Sudca Mark Watson pri vynášaní rozsudku uviedol, že sexuálne zneužívanie obete bolo nimi vopred naplánované. „Považujem vás za hybnú silu tohto celého,” uviedol smerom k herečkinmu manželovi. „Väčšina ľudí si vás veľmi vážila a naďalej váži. Je to vďaka pozitívnemu vplyvu vašej práce ako inštruktora bojových umení. Aj to je zrejme dôvod, prečo ste boli obaja schopní svoje obete zmanipulovať, a preto vám to zneužívanie aj prechádzalo,” dodal.

Zara Phythian a Victor Marke sa spoznali v čase, keď mala herečka len 20 rokov. Sudca sa nazdáva, že práve Marke a jeho silný vplyv spôsobili u brunetky jej deviáciu.