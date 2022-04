VIDEO Mike Tyson šokoval na palube lietadla: Surovo ZMLÁTIL drzého mladíka!

MIAMI - Na toto tak ľahko nezabudne! Množstvo jedincov pri stretnutí so známou hviezdou akoby stratilo zdravý úsudok. To je rozhodne aj prípad mladíka, ktorý na palube lietadla zbadal slávnu boxerskú legendu Mikea Tysona (55). Jeho nadšenie bolo však razom okorenené poriadnou bolesťou. Pozrite sa, akú dostal nakladačku!

S Mikeom Tysonom sa nerado zahrávať! Svoje o tom vie už aj istý mladík, ktorý sa nedávno ocitol na palube lietadla práve s boxerskou legendou. Tú vraj svojími rečami vyprovokoval tak, že sa športovec prestal ovládať a umlčal ho päsťami.

Mike Tyson repeatedly punches guy in face on a plane for annoying him.🥴 pic.twitter.com/OixO3dTeWf — Rich Cole of RCTV (@iamRichCole) April 21, 2022

„Tyson mu slušne povedal, aby ho nechal na pokoji. Keď to nezabralo, rozhodol sa vyriešiť to takto,” uviedol svedok incidentu. Iní pasažieri pre The New York Post uviedli, že zmlatený mladík bol extrémne otravný a drzý. Aj napriek upozorneniam neprestal legendu provokovať.

Okrem pamiatky v podobe videa, ktoré nakrúcal jeho parťák, si z tohto stretnutia odniesol aj roztrhané tričko a poriadne boľavú, zakrvavenú tvár.

Letecká spoločnosť ani Tysonov hovorca sa k potýčke zatiaľ nijako nevyjadrili. Tyson sa momentálne nachádza v Miami, kde ho po príchode do hotela paparazzi zvečnili vo chvíli, keď sa ochotne fotil s fanúšikmi.