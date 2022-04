TRPKÁ spoveď Baby z Hriešneho tanca: Kvôli PLASTIKE NOSA prišla o VŠETKO!

Písal sa rok 1987, keď božský Patrick Swayze vo filme Hriešny tanec stvárnil Johnyho, ktorý sa zamiloval do Baby Houseman. Herečke Jennifer Grey túto filmovú úlohu závideli mnohé ženy po celom svete.

Jennifer pred sebou mala sľubnú kariéru. Avšak kvôli jednému chybnému rozhodnutiu v podstate o všetko prišla. Už v máji sa dostane do predaja jej kniha s názvom Out of the Corner, v ktorej otvorene hovorí o zákroku, ktorý jej zmenil život. Avšak nie pozitívnym smerom.

Mladá herečka, ktorej poznávacím znamením bol výrazný nos, totiž poslúchla svojich rodičov a podstúpila plastiku nosa. „Na operačnú sálu som išla ako celebrita. A vyšla som odtiaľ ako anonym,” uvádza v autobiografii na margo toho Jennifer. Tá v podstate za noc prišla o svoju totožnosť, identitu a väčšinu hereckých ponúk.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Lifetime Television

Galéria fotiek (11) Zdroj: Instagram JG

Zákrok z nej totiž spravil iného človeka. Za všetko hovorí situácia, ktorá krátko po ňom nastala. Jennifer Grey prišla na premiéru istého filmu, kde ju kolega a kamarát Michael Douglas vôbec nespoznal. „Bolo to prvýkrát, čo som sa po operácii ukázala na verejnosti. A bolo z toho haló. Zo dňa na deň som bola neviditeľná. V očiach celého sveta som to proste už nebola ja,” pokračuje v spomienkach predstaviteľka legendárnej Baby.