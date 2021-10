Najhorší darček pre českú moderátorku: Rozvodové papiere!

Ten najhorší darček, aký kedy dostala, odhalila redaktorka a moderátorka televízie Nova pre portál super.cz, ktorý zisťoval, ako známe tváre zvyknú oslavovať narodeniny.

Zdroj: Instagram GP

„Pamätám si obrovskú párty. Bolo tam asi dvesto ľudí niekde v centre Prahy. Strašne sa tam pilo, tancovalo a všetko, čo k narodeninám patrí,” zaspomínala si na bujarú oslavu 27 rokov. Tú jej usporiadal prvý manžel, podnikateľ Josef Kokta.

Neskôr však nasledoval rozvod, keď sa podnikateľ zaplietol s oveľa mladšou Ornellou Štikovou, s ktorou má dnes už tri deti. Išlo o takú aféru, že hoci Josef a Gabriela majú spolu syna, vôbec sa nestretávajú.

Horšiu spomienku má moderátorka na "darček" od svojho druhého manžela, milionára Daniela Farnabauer. „K mojim štyridsiatym narodeninám mi prišli poštou rozvodové papiere. Aj to malo niečo do seba,” vyhlásila pre spomínaný portál. S Danielom sa rozvádzali po dvoch rokoch, on sa následne vrátil k exmanželke a čoskoro im do rodiny pribudlo tretie dieťa.

Zdroj: Instagram GP