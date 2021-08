Slávna herečka zhodila šaty: Vážení, toto božské TELO má 54 rokov!

Nicole Kidman

Zdroj: SITA

LOS ANGELES - Stále si to môže dovoliť! Hoci herečka Nicole Kidman oslávila v júni 54. narodeniny, rozhodne nepatrí do starého železa. Jej bezchybná figúra je stále hodná obdivu, čo dokazujú aj zábery z nového seriálu Nine Perfect Strangers. Talentovaná kráska sa pred kamerami predviedla v Evinom rúchu a veru, je sa na čo pozerať...