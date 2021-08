Šokujúci ROZCHOD herca z jojkárského seriálu: TAJILI TO 3 ROKY!

Český herec Pavel Liška je dobre známy aj v našich končinách. Okrem toho, že účinkoval v mnohých úspešných českých filmoch, objavoval sa aj na obrazovkách televízie Joj. A to v obľúbenom seriáli Prázdniny. Verejnosti je dobre známa aj jeho (dnes už bývalá) partnerka Bára Poláková, ktorá sa okrem herectva venuje tiež spevu. Spomenúť možno skladby Nafrněná či Kráva.

Pavel Liška v jojkárskom seriáli Prázdniny. Zdroj: TV Joj

Bára Poláková a Pavel Liška, ktorí majú spolu dve dcéry, 5-ročnú Ronju a o rok mladšiu Riku, v týchto dňoch poriadne prekvapili, keď počas rozhovoru pre magazín Reportér priznali, že už zhruba tri roky netvoria pár.

„Naša rodina a najbližší okruh kamarátov to vedia. Ale chápu krehkosť situácie, tak to nikomu ďalej nehovorili. A my? My sme vlastne dlho nemali potrebu to nejako oficiálne oznamovať. Asi sme si ten čas potrebovali nechať pre seba. Najskôr tak nejako zosilnieť, spevniť sa,” uviedla v rozhovore Bára.

„Áno. Potrebovali sme si tu citlivú dobu prežiť v tichosti. Máme deti, svoje rodiny... Ono je to v niečom iné, keď sa tieto veci dejú ľuďom, ktorí sú verejne známi. Žiaden článok totiž nezmizne a naše dcéry budú čoskoro vedieť čítať,” dodal Liška s tým, že spoločne hľadali spôsob, ako svoj rozchod komentovať. Napokon sa dohodli pre otvorenú spoveď formou rozhovoru, kde môže každý z nich povedať to, čo uzná za vhodné.

Bára Poláková a Pavel Liška tajili svoj rozchod zhruba tri roky. Zdroj: profimedia.sk

Poláková netajila, že im veľmi pomohol psychoterapeut. „Terapie prišli na rad, keď sme sa obaja zhodli na tom, že nám hrozí, že prekročíme hranicu, keď sa dvaja ľudia prestanú vnímať a rešpektovať. Tak by sme o seba definitívne prišli,” povedala k tomu umelkyňa, ktorej pomáhajú terapie aj po rozchode.

Pavel prekvapil otvorenosťou, keď priznal, že ako dieťa niesol rozvod svojich rodičov veľmi ťažko. „Ešte horšie som prežíval, keď sa rovnaká prehra nevyhla ani mne, pred 13 rokmi v prvom manželstve. Je to zrazu obrovský náklad a zodpovednosť, keď sa problém netýka len vás a keď chcete zostať čo najplnohodnotnejším rodičom,” dodal Liška, ktorý má z prvého manželstva 16-ročného syna Šimona.

