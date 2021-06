Vdova po Menzelovi provokuje: 43 rokov, 3 deti a... Figúra, za ktorú by iné vraždili!

Olga Menzelová si aktuálne tiež dopriala dovolenku pri mori, kam vzala aj svoje deti. A práve najstaršia dcéra sa stará aj o dokumentovanie chvíľ strávených vo vode.

Zdroj: Instagram OM

„Mami, ja ťa vyfotím, nech vieš, ako si vyzerala, keď si ešte nebola úplne stará, ale len "nastárlá",” podelila sa Olga o slová svojej dcéry Anny. Pri pohľade na fotografie by ale len málokomu napadlo, že sa pozerá na trojnásobnú mamu, ktorá má aktuálne 43 rokov.

„Musím sa porozprávať s Ančou, nech ťa nefotí. Mám z teba depku,” vyhlásila jedna z komentujúcich. Niektorí poukázali na to, že postavu by Oľge mohla závidieť aj nejedna bezdetná dvadsiatka.

„Oľga, tá figúra... Vraždila by som. Chcem pravdu. Jete?” spýtala sa jedna zo žien a Menzelová sa podelila o svoje stravovacie návyky. „Jem málo a často a bez lepku kvôli ekzému. Pomáha mi to. A myslím, že ke´d do seba proste človek nepchá to pečivo, tak je to vidieť. Základ sú bielkoviny – syr, vajíčka, mäso, strukoviny, potom ovocie, zelenina a sladké tak do 17. – 18. hodiny. Snažím sa nežrať na noc. Nie vždy sa to podarí. A veľa vody! Žiadne sladké šťavy a malinovky,” prezradila známa producentka.

