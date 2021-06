Tehotenstvo slávnej krásky poznačené tragédiou: COVID-19, vážne problémy, SMRŤ!

LOS ANGELES - Jedna rana za druhou! Hunter McGrady (28) sa do povedomia verejnosti vryla pózovaním pre slávny plavkový magazín Sports Illustrated. Úspešná plus size modelka v uplynulých mesiacoch zásobovala svoj instagramový profil fotkami, na ktorých hrdo pózuje s guľatým bruškom. A hoci by kráska mala prežívať najkrajšie obdobie svojho života, nie je to celkom tak. Počas tehotenstva totiž prežila náročné a bolestivé chvíle.