Celebritné deti na odovzdávaní cien: Famózna dcéra Pink, urevaný syn rapera a... Preboha! Táto prišla z bordelu?

Speváčka Pink si domov odniesla Cenu pre ikonu, ktorú jej odozvdal nemenej slávny Jon Bon Jovi. Počas večera tiež vystúpila a jej podanie skladby Cover Me in Sunshine, kedy s dcérkou predviedli akrobatické číslo mnohým vyrazilo dych.

Speváčka Pink si prevzala cenu z rúk Bon Joviho. Zdroj: SITA

Speváčka Pink a jej dcérka Willow počas dychberúceho vystúpenia. Zdroj: SITA

Speváčku Pink na odovzdávaní cien podporili synček a dcéra. Zdroj: profimedia.sk

Svoje milované dieťa vzal do spoločnosti aj raper Drake. Ten tiež zaznamenal úspech, a to ako Najlepší streamovaný umelec. Sošku si prišiel prebrať spolu so synčekom Adonisom. Rozkošný chlapček však z toho nebol vôbec nadšený a bez okolkov to dal najavo plačom.

Drake si prišiel prevzať sošku spolu so synom. Zdroj: SITA

Drake a jeho synček majú spolu aj takúto momentku. Zdroj: SITA

Na odovzdávaní spomínaných cien si však pozornosť užívali aj niektorí dospeláci. The Weeknd napríklad zvíťazil v desiatich kategóriách.

The Weeknd zvíťazil v desiatich kategóriách. Zdroj: SITA

Pozornosť však na seba strhla aj herečka Megan Fox. Tá nikdy nepatrila medzi hanblivky, avšak kreácia, v ktorej sa predviedla, mnohých šokovala. Sexi tmavovláska na sebe mala "outfit", v ktorom by pokojne zapadla do pánskeho striptízového klubu. Jej milenec Machine Gun Kelly sa nenechal zahanbiť. Tiež sa predviedol vo výstrednej kreácii a okrem početných tetovaní pretŕčal aj čierny jazyk.

Megan Fox sa predviedla v takejto odvážnej kreácii. Zdroj: profimedia.sk