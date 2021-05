Johnnyho Deppa obvinila z domáceho násilia: Našiel sa kľúčový dôkaz… Amber Heard hrozia 4 roky basy!

Dvojica si svoje áno povedala v roku 2015. No len rok tvorili harmonický pár, keď malo prísť k osudnému incidentu. Amber tvrdí, že ju jej manžel fyzicky napadol. A tým odštartoval kolotoč dokazovania. Ešte minulý rok to vyzeralo tak, dôkazy hovoria v prospech Deppa - na súde si ho zastali aj jeho slávne bývalky Winona Ryder či Vanessa Paradis.

Právnický tím Amber Heard však dokázal skóre otočiť a súd uznal Johnnyho vinným z domáceho násilia. Proti tomuto rozsudku sa herec, samozrejme, odvolal. No a zdá sa, že blondínka sa z víťazstva tešila predčasne. Aktuálne sa totiž na scéne objavilo video, ktoré má dokázať, že herečka si svoju výpoveď prifarbila a aby to s jej slovami sedelo, manipulovala aj s miestom činu.

Dosvedčiť to má kamerový záznam na uniforme službukonajúceho policajta, ktorý do ich penthousu prišiel po tom, čo Amber na tiesňovú linku nahlásila údajné násilie zo strany jej manžela. V neskoršej výpovedi uvádza chaos v domácnosti a škody na majetku. No zdá sa, že zabudla na to, že americkí policajti nosia na uniforme kameru.

Na videu totiž vidno, že byt je po údajnom hrozivom ataku celkom uprataný a herečka pokojne sedí v spoločnosti priateľov na gauči. Johnny Depp sa v tom čase v byte nenachádzal. Objavilo sa teda podozrenie, že herečka s priestorom manipulovala. „Miesto činu bola jedna obrovská lož,“ tvrdí hercov právnik Adam Waldman.

Najvyšší súd v Londýne uznal tieto záznamy ako kľúčové dôkazy proti herečke. Ak by sa potvrdilo, že Amber klamala, za krivú výpoveď a manipuláciu s miestnom činu by jej mohlo hroziť až štvorročné väzenie a veľký úbytok fanúšikov. Tí jej v týchto chvíľach, ako obeti domáceho násilia, posielajú množstvo podporných listov.

Na prepieranú kauzu však tvrdo doplatili obidvaja - aj Amber aj Johnny. Herec prišiel o úlohy Jacka Sparrowa v Pirátoch z Karibiku aj Gellerta Grindelwalda vo filme Fantastické zvery 3. Tam ho nahradili dánskym hercom Madsom Mikkelsenom. No a herečka si viac nezahrá v pokračovaní Aquamana.

Záznam z uniformy privolaného policajta má byť kľúčovým dôkazom proti Amber Heard. Zdroj: dailymail.co.uk

