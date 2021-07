Exmanželka Johnnyho Deppa šokovala verejnosť: Od apríla je matkou... Dcéra má bizarné meno!

Amber Heard momentálne tvorí pár s kameramankou menom Bianca Butti. Aktuálne ale plní stránky bulváru inou, obrovskou novinkou z jej súkromia. Herečka totiž na sociálnej sieti Instagram priznala, že sa v marci stala matkou.

„Sú to štyri roky, čo som sa rozhodla, že chcem mať dieťa. A chcela som to urobiť po svojom. Dúfam, že sa raz dostaneme do bodu, keď detskej postieľke nemusí zákonite predchádzať snúbny prsteň,” uviedla v príspevku herečka.

Dcérke, ktorú jej vynosila a porodila náhradná matka, dala Amber pomerne nezvyčajné meno - Oonagh Paige Heard. „Je začiatkom môjho zvyšného života,” uzavrela. Význam tohto mena je čistý alebo posvätný.

