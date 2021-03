VIDEO 63. ročník udeľovania Grammy ovládli ženy, americké ikony sa zapísali do histórie

V najprestížnejšej kategórii album roka zvíťazila americká speváčka Taylor Swiftová s titulom Folklore. Stala sa tak prvou ženou, ktorá si v tejto kategórii odniesla v poradí tretiu cenu — porota v predchádzajúcich rokoch ocenila jej albumy Fearless a 1989.

Grammy v štyroch kategóriách — najlepší výkon v štýle R&B (Black Parade), najlepší videoklip (Brown Skin Girl), najlepší rapový výkon a najlepšia rapová skladba (Savage) — získala Swiftovej krajanka Beyoncé. S celkovým počtom 28 cien Grammy sa tak medzi ženami dostala pred americkú country-bluegrassovú speváčku a huslistku Alison Kraussovú, ktorá má na svojom konte 27 cien majúcich podobu zlatého gramofónu na čiernej podkladovej doske. V celkovom počte cien Grammy je pred Beyoncé už len dirigent Georg Solti, ktorý ich získal 31.

Zdroj: SITA/AP/Chris Pizzello

Americká R&B speváčka H.E.R., vlastným menom Gabriella Sarmientová Wilsonová, zvíťazila v kategórii skladba roka (I Can't Breathe). Jej názov, v preklade Nemôžem dýchať, obsahuje slová Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zomrel vlani v máji pri zatýkaní v Minneapolis a stal sa mottom hnutia Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží). Wilsonovej krajanka Billie Eilish ovládla kategóriu nahrávka roka (Everything I Wanted).

Americká raperka Megan Thee Stallion, vlastným menom Megan Jovon Ruth Peteová, si za singel Savage, na ktorom sa podieľala aj Beyoncé, odniesla tri ceny v kategóriách najlepší nováčik, najlepšia repová skladba a najlepší rapový výkon.

Zdroj: SITA/AP/Jordan Strauss/Invision

Pred začiatkom galavečera boli vyhlásení víťazi vo vedľajších kategóriách. Raper Kanye West získal ocenenie v kategórii najlepší album kresťanskej hudby (Jesus Is King). Blue Ivy Carter, iba deväťročná dcéra Beyoncé a rapera Jay-Z, sa spolu so svojou mamou stala víťazkou v kategórii najlepší videoklip (Brown Skin Girl).

Tradičná ceremónia udeľovania cien Grammy sa mala pôvodne konať 31. januára v Los Angeles. Bola však presunutá na 14. marca. Toto rozhodnutie bolo prijaté na základe diskusií so zdravotníckymi expertmi, ako aj s umelcami, ktorí mali na galaverečeri vystúpiť, keďže oblasť Los Angeles bola v januári epicentrom šírenia koronavírusu v Kalifornii.

Ceny Grammy udeľuje od roku 1959 Národná akadémia hudobného umenia a vied (NARAS) za výnimočné úspechy v hudobnom priemysle. Pôvodne sa ocenenie nazývalo Gramophone Awards. Patrí k najvýznamnejším hudobným oceneniam na svete a považuje sa za ekvivalent filmových Oscarov. Viac ako 13.000 členov NARAS rozhodovalo tento rok o víťazoch v 83 kategóriách.