Padli naozaj skutočné facky: České herečky to v seriáli nehrali!

Herečky sa spolu objavujú pred kamerami v seriáli Slunečná. Hoci tam spočiatku boli kamarátkami, napokon Brodskej postava zistí, že jej dovtedy spriaznená duša v podaní Batulkovej jej celý čas tajila, že má syna práve s jej manželom.

Zdroj: Tv Prima

„Bola som z toho dosť vynervovaná. Horšie je totiž, keď musíte dať facku kolegovi, než keď ju má človek dostať sám. Už sa stalo, že keď dotyčného niekto trafil trochu zle do ucha, tak sa mu stalo niečo s bubienkom,” uviedla k fackovacej scéne Tereza.

Štáb herečkám zabezpečil poradcu, ktorý sa ich snažil naučiť, ako dať facku len akože, a pritom by to na kamere vyzeralo reálne. Dlho nacvičovali, no stále bolo niečo zle – Batulková málo trhla hlavou, Brodská mala málo uvoľnenú ruku... „Boli sme z toho také nešťastné, že sme sa úplne prestali sústrediť na hranie,” prezradila brunetka.

A tak to vymyslela inak! „Keď sa išla tretia ostrá klapka, tak sme sa s Danou tajne dohovorili, že jej tú facku dám naozaj. Dana súhlasila a bolo. Nakoniec to chúďa Dana schytala a ja som sa jej po zvyšok nakrúcania ospravedlňovala,” povedala Brodská s tým, že ženám sa pri takýchto scénach veľmi ťažko niečo predstiera. „Nie sme bojovníčky, na rozdiel od chalanov, ktorí tie bitky určite niekedy naozaj zažili. My sme to nakoniec vyriešili ľahkou fackou, ktorá bola pravdivá,” dodala na záver.