Hviezdu Addamsovcov uväznila pandémia v dome s násilníkom: Vlastný muž ju chcel zabiť!

A žili šťastne až do smrti! To sa v prípade Christiny Ricci a Jamesa Heerdegena, ktorý sa v roku 2013 zosobášili po dvoch rokoch randenia, nekoná. Herečka podala žiadosť o rozvod. Dôvodom je násilné správanie jej manžela, ktorý na ňu v minulosti viackrát zaútočil

K prvému útoku došlo v decembri 2019. James mal svoju ženu zbiť, napľul na ňu a vysmieval sa jej, že má prasací rypák. Tieto udalosti presvedčili Christinu v tom, že má podať žiadosť o rozvod. Pandémia však celý proces spomalila a herečka bola v dome v podstate uväznená s násilným manželom. Ten ju v lete opakovane napadol.

James svoju ženu okrem iného hodil do záhradného ohniska a hodil po nej stoličku. Po istom incidente sa Christina veľmi bála o svoj život. „Uviedla, že jej povedal, že jediný spôsob, ako by ju mohol ľutovať, by bolo to, keby bola rozkrájaná na malé kúsky. Vtedy v strachu schovala všetky nože a ostré predmety,” uviedol zdroj z herečkinho okolia.

Christina ešte nie je rozvedená, avšak aspoň trošku si môže vydýchnuť. James Heerdegen má zákaz priblížiť sa k nej a ich 6-ročnému synovi Freddiemu. Taktiež ich nemôže nijakým spôsobom kontaktovať.