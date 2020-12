Božský Beckham výrazne zostarol: Tieto FOTO vám vyrazia dych!

LONDÝN - Spoznali by ste ho? David Beckham (45) je miláčikom a idolom mnohých žien. Bývalý futbalista, manžel Spajsky Victorie Beckham (46) a 4-násobný otec sa okrem atraktívneho zovňajšku môže pochváliť aj dobrým srdcom. Usmievavý fešák je napríklad jedným zo zakladajúcich členov neziskovej organizácie Malaria No More, kvôli ktorej sa aktuálne zmenil na nepoznanie.

David Beckham je atraktívny muž, ktorý očaril mnoho žien, vrátane manželky Victorie. S ňou tvoria už roky harmonický pár a spoločne vychovávajú synov Brooklyna, Cruza, Romea a dcérku Harper.

Pre športovca je typický dokonalý zovňajšok a sexepíl, ktorý očividne nestratí ani s pribúdajúcimi rokmi. Kvôli účinkovaniu v kampani Malaria Must Die, So Millions Can Live ho totiž vďaka špeciálnemu programu premenili na 70-ročného pána. A zrejme nejedna žena nám dá za pravdu, že Beckham aj so šedinami a vráskami vyzerá skvele.

Cieľom kampane je upriamiť pozornosť na predchádzanie úmrti spôsobených maláriou. Minulý rok jej podľahlo viac ako 409-tisíc ľudí. „Boj proti malárii beriem naozaj vážne. Táto choroba útočí najmä na deti. Ja, ako štvornásobný otec, pred tým nemôžem zatvárať oči. Je potrebné zmeniť budúcnosť, aby sa v nej naše deti cítili bezpečnejšie,” uviedol na margo toho David.

David Beckham má šarm aj ako 70-ročný starý pán. Zdroj: YouTube.com

VIDEO: David Beckham v kampani Malaria Must Die, So Millions Can Live.