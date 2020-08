Zmlátený spevák, Lady Gaga ako z iného sveta a bradavky na úteku: TOPky z odovzdávania cien MTV!

NEW YORK/LOS ANGELES - Kvôli pandémii COVID-19 boli zrušené mnohé obľúbené podujatia a odovzdávania cien. V neďelu večer boli za špeciálnych podmienok a opatrení vyhlásené ceny MTV Video Music Awards, v rámci ktorých nebola núdza o zaujímavé momenty.

MTV Video Music Awards sú obľúbené ceny hudobnej stanice, ktoré sa udeľujú na základe hlasovania divákov. Kvôli bezpečnostným opatreniam sa slávnostné odovzdávanie sošiek nakrúcalo na viacerých miestach. Pochopiteľne na ňom neboli prítomní diváci a speváčka Lady Gaga celkom intenzívne propagovala nosenie ochranných rúšok.

Výstredná speváčka ani tentokrát nesklamala a na pódiu sa predviedla vo viacerých kreáciách, ktoré vyrážali dych. Nezvyčajné rozhodne boli aj rúška, ktoré mala na tvári. Gaga dostala celkovo päť ocenení a počas večera vystúpila aj so skladbou Rain On Me, na ktorej spolupracovala s Arianou Grande.

Lady Gaga a jej výstredné módne kreácie, ktoré počas odovzdávania cien MTV vystriedala. Zdroj: SITA

Ariana Grande a Lady Gaga vystúpili s rúškami na tvári. Zdroj: SITA

Z úspechu sa radoval aj interprét The Weeknd. Ten pôsobil, akoby krátko pred príchodom na podujatie dostal na ulici bitku. Našťastie, išlo len o prácu šikovných maskérov. Umelec totiž zvolil rovnaký imidž a outfit, ktorý je súčasťou klipu k skladbe Blinding Lights. Spomínaný klip bol ocenený ako video roka.

The Weeknd pôsobil dojmom, akoby ho zmlátili. Zdroj: SITA

Modelka Bella Hadid sa síce spevu nevenuje, ale pred kamerami sa objavila. Oznamovala totiž držiteľa, presnejšie povedané držiteľku ceny Tricon award, ktorou sa stala Lady Gaga. Ako už býva zvykom Bella mala na sebe poriadne dráždivý outfit, ktorý pozostával z priesvitnej látky. Tá v určitých momentoch odhalila aj modelkine bradavky. Hadid ich však pred kamerami rafinovane skryla.

Bella Hadid takto rafinovane držala mikrofón, aby jej nebolo vidno bradavky. Zdroj: SITA

Bella nebola jedinou celebritnou kráskou v provokatívnom outfite. Svoj sexepíl predviedli aj ďalšie dámy. Zábery nájdete v GALÉRII.