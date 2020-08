Známa modelka ohúri aj v tehotenstve: Aha, aká sexi šelma!

HOLANDSKO - Zvodná aj s bruškom! Romee Strijd (25), ktorá patrila medzi anjelikov Victoria´s Secret, sa aktuálne pripravuje na úlohu mamičky. Pri pohľade na fotky, ktoré dáva na Instagram, je jasné, že tehotenstvo si užíva. A pozrite sa, ako jej to pristane.

Romee Strijd objavil modelingový skaut, keď mala len 14 rokov. S pribúdajúcimi rokmi sa jej kariéra uberala tým správnym smerom. Krásna Holanďanka pózovala pre mnohé prestížne magazíny, na konte má spolupráce so slávnymi značkami a v roku 2014 si splnila jeden zo snov, keď ju prijali mmedzi anjelikov Victoria´s Secret.

V týchto dňoch sa kráske plní ďalšia z jej veľkých túžob. Pod srdcom totiž nosí svoje prvé dieťatko. S manželom Laurensom Van Leeuwenom sa už tešia na dcérku. Romee sa netajila tým, že mala v minulosti zdravotné ťažkosti. Trpela totiž syndrómom polycystických vaječníkov, ktorý je spojený s poruchami ovulácie a plodnosti.

Modelka sa na príchod bábätka veľmi teší. A aj s rastúcim bruškom dbá o to, aby bola pekná. Dôkazom sú fotky, ktoré najdete na jej profile na sieti Instagram. Romee tam napríklad zverejnila zábery z pláže, kde si slnečné lúče užívala nahodená v bikinách so zvieracou potlačou. Čo poviete, svedčí jej to?

Romee Strijd je sexi tehuľka, ktorá si potrpí na to, aby bola dokonale zladená. Zdroj: Instagram

Romee Strijd si tehotenstvo užíva. Zdroj: Instagram