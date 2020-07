Madonna (61) neprestáva šokovať: Pod pazuchou barla a... HOLÉ PRSIA!

Speváčka Madonna si zhruba pred štyrmi mesiacmi zranila koleno. Úraz sa jej stal pri páde na pódiu. Popová kráľovná podstúpila v máji lečbu kmeňovými bunkami, avšak ešte stále nie je celkom fit. Dôkazom je fotka, ktorú aktuálne zverejnila na instagrame. Slávna blondínka na nej totiž pózuje s francúzskou barlou.

Madonna opäť zverejnila na instagrame fotku, ktorou mnohých pobúrila. Zdroj: Instagram

Oveľa viac rozruchu však umelkyňa spôsobila tým, že bola pred objektívom opäť viac nahá ako oblečená. Na sebe totiž mala len nohavičky a klobúk. Madonna vyvolala záberom pomerne búrlivú diskusiu. „Stále si veľmi sexi. Zbožňujem ťa, neprestávaj s tým,” znejú komentáre nadšených fanúšikov.

Mnohí ju však otvorene skritizovali. „Preboha! Nie je to vôbec sexi a je to nevhodné. Si už na to stará,” myslia si viacerí zo speváčkiných followerov. „Vyzeráš stále dobre, ale fotiť by si sa mala radšej oblečená. Toto prenechaj mladším speváčkam,” zvolil miernejšie slová ďalší z fanúšikov.

Či sú speváčkine fotky vhodné alebo nevhodné, je na posúdenie. Madonna si ale rozhodne zaslúži obdiv za to, že venovala milión amerických dolárov na vývoj vakcíny proti COVID-19. Ten podľa vlastných slov prekonala vo februári na konci svojho turné v Paríži. Rovnako ochoreli aj viacerí umelci z jej tímu. Všetci si mysleli, že išlo o silnú chrípku.