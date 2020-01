Ďalšia promi tučibomba chudne: Vyzerá parádne!

Rebel Wilson

Zdroj: SITA

LOS ANGELES - Aj ona sa chce cítiť lepšie! Hádam nikomu neušli aktuálne zábery speváčky Adele (31), ktorá zhodila zhruba 45 kíl a vyzerá ako iný človek. Do svedomia si však vstúpila aj iná kyprá celebrita. A to herečka Rebel Wilson (39). Známej blondínke sa už tiež podarilo čo-to schudnúť a výsledok stojí ozaj za to!