Dcéra slávneho herca sa nehanbí: Ukázala aj svoju nezvyčajnú číču!

Škótsky herec a producent Ewan McGregor má na konte účinkovanie v mnohých úspešných počinoch. Spomenúť možno kultový film Trainspotting, či Hviezdne vojny. V jeho šľapajách sa rozhodla ísť dcéra Clara, ktorá si zahrala v počinoch Groove, Christopher Robin a The Birthday Cake. Úspechy však žne aj ako príležitostná modelka.

Vo svete modelingu je dnes priam nevyhnutnosťou zaujímavý instagramový profil. Ten má i spomínaná Clara, ktorá raz za čas zverejní aj fotografie rodičov z minulosti.

Značný rozruch však vyvolala aj záberom, na ktorom pózuje hore bez a v náručí zviera svojho štvornohého miláčika. Tým je bezsrstá mačka, ktorú kráska obliekla do oranžového svetríka. „Mačka si myslí, že môže ísť von bez topu. Myslim, že by sme ju mohli vychovať lepšie,” napísala k fotke Clara, čím mnohých pobavila, keďže je sama do pol pása vyzlečená.

Clara McGregor zverejnila na instagrame aj takúto zaujímavú fotografiu. Zdroj: Instagram

Clara McGregor má nezvyčajného domáceho miláčika. Zdroj: Instagram