Hviezda Dva a pol chlapa bojuje o život: Ťažký infarkt... Je na prístrojoch!

Bez papuľnatej gazdinej Berty by Dva a pol chlapa nebolo tým, čím je. Svojrázna žena obľúbený americký sitkom dotvára pohotovými vtipmi, ktoré milujú diváci po celom svete. Aktuálne sa však na verejnosť dostala smutná správa. Herečka Conchata Ferrell, ktorá postavu stvárnila, bojuje v nemocnici o život.

O stave herečky informoval na sociálnych sieťach jej manžel. Herečka je v nemocnici už od mája –dôvodom bola infekcia, s ktorou bojovala od začiatku roka. Počas toho, ako bola na JIS-ke, však prekonala ťažký infarkt, ktorý podľa slov jej životného partnera trval neuveriteľných 10 minút.

Z jednotky intenzívnej starostlivosti, kde Conchata pobudla mesiac, bola prevezená do zariadenia pre dlhodobú starostlivosť. Aktuálne je jej stav stabilizovaný, no stále musí byť pripojená na dýchací prístroj a podstupuje dialýzu. Podľa serveru TMZ je čiastočne pri vedomí, no nedokáže hovoriť.

Vzhľadom na pandémiu koronavírusu ju nemôže jej manžel Anderson navštíviť. No je trpezlivý a verí, že sa jeho milovaná polovička uzdraví. „Nemôžeme urobiť nič pre to, aby sme to urýchlili. Dúfame v to najlepšie,“ vyjadril sa.