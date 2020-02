Synáčik Cindy Crawford zdivočel: Divné tetovanie na tvári a teraz... návšteva centra na liečbu závislosti!

Presleyho tento týždeň nafotili, ako sa vybral do centra pre liečbu závislostí. Zatiaľ to vyzerá tak, že do drog nespadol, ale ide o súčasť jeho trestu. V januári ho totiž policajti prichytili za volantom pod vplyvom alkoholu.

A mladík už vôbec nevyzerá ako ten sladký chlapec, ktorý sa prechádzal po prehliadkových mólach. Tetovania má na rukách, na krku a tento mesiac si dokonca nechal popísať aj tvár. Na lícnej kosti má vytetované slovo MISUNDERSTOOD, v preklade nepochopený.

Zdroj: Instagram jonboytattoo

Keď si túto fotku zverejnil na Instagrame, fanúšikovia boli zhrození. „Keby som si myslel, že mi to zničí tvár alebo by som to nechcel, tak by som to neurobil. Myslím, že je to dosť zrejmé. To tetovanie hovorí nepochopený, pretože presne tak sa cítim celý môj život,” uviedol Presley.

Podľa zahraničných médií zverejnil viacero príspevkov, ktoré sa nestretli s pochopením jeho sledovateľov. Dnes je už jeho profil na Instagrame v podstate prázdny, má tam len jednu fotografiu z januára a nie je na nej jeho tvár.

Zdroj: TASR

Podľa zdroja US Weekly, „Presley evidentne prechádza fázou rebélie. Snaží sa dostať z tieňa svojej rodiny a nájsť si vlastnú cestu a vytvoriť si vlastnú identitu. A tiež sa mu páči pozornosť, aj keď negatívna, ktorú získal tetovaním a príspevkami na sociálnych sieťach.”

Syn slávnej modelky sa údajne cíti byť pod tlakom, pretože jeho rodičia Cindy a Randy sú všetkými rešpektovaní a jeho sestra Kaia, hoci je tiež modelka, je vnímaná ako úplné zlatíčko a dobré dievča.