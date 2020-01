Šokujúce priznanie Ozzyho Osboruna: Má Parkinsona... Liečba vo Švajčiarsku!

V utorok bol Ozzy Osbourne spolu so svojou manželkou Sharon ako hosť v šou Good morning America. Dvojicu, ktorú za veľkou mlákou, a nielen tam, ľudia poznajú aj vďaka reality šou o ich rodine, vyspovedala moderátorka Robin Roberts. A práve v tomto vysielaní spevák priznal, že trpí formou Parkinsonovej choroby.

Ozzy Osbourne bol s manželkou Sharon hosťom šou Good morning America. Zdroj: Youtube/Good Morning America

Líder skupiny Black Sabbath tak urobil preto, že už viac nedokáže ukrývať nervovú bolesť, ktorá Parkinsona sprevádza. Všetko sa pritom začalo minulý rok, keď spadol a utrpel poranenie, ktoré si vyžadovalo operáciu. Potom začal pociťovať nervovú bolesť, avšak lekári si neboli istí, či je to spôsobené pádom, operáciou alebo stavom, v akom sa spevák aktuálne nachádzal.

„Bolo to pre nás príšerne náročné,“ vyjadril sa Ozzy. „Musel som podstúpiť operáciu krku, ktorá zapríčinila skrútenie všetkých nervov. Zistil som, že mám miernu formu...“ pokračoval, no vetu nedokončil, len pozrel na svoju manželku, ktorá ho doplnila. „Je to Parkin 2, čo je forma Parkinsonovej choroby,“ povedala Sharon.

Ozzy Osbourne priznal, že trpí formou Parkinsonovej choroby. Zdroj: Youtube/Good Morning America

„Nejde o rozsudok smrti, ale má to vplyv na nervy. Je to ako mať dobrý deň, potom ďalší dobrý deň a potom skutočne zlý deň,“ vysvetlil Ozzy, ktorý zároveň priznal, že pred rokom bol v skutočne hroznom stave. Má mnoho liekov, najmä kvôli operácii, ktorú podstúpil. „Znecitlivela mi ruka a moje nohy sú studené. Neviem, či je to Parkinson alebo čo. A to je ten problém,” hovorí Ozzy. Práve preto sa manželia rozhodli vyhľadať pomoc vo Švajčiarsku. V šou GMA boli s Ozzym Osbournom aj jeho manželka Sharon a deti Kelly a Jack. Zdroj: Youtube/Good Morning America

V USA už totiž vyčerpali lekárske možnosti. Do Európy sa Ozzy Osbourne chytá v apríli a Sharon ho bude sprevádzať. „Pôjdeme kamkoľvek, kde môžeme nájsť odpoveď,“ vyjadrila sa spevákova manželka a on ju doplnil: „Máme šťastie, že si to môžeme dovoliť.“ Snáď mu budú vedieť vo Švajčiarku pomôcť a nájde odpoveď, ktorú hľadá.