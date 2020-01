Zomrel Christopher Tolkien, syn autora Pána prsteňov!

O úmrtí Christophera Tolkiena informovala The Tolkien Society: „Christopher Tokien zomrel vo veku 95 rokov. Vyjadrujeme najhlbšiu sústrasť Baillie, Simon, Adam, Rachel a celej Tolkienovej rodine.“

Christopher po smrti svojho otca pokračoval v jeho práci. Editoval väčšinu jeho diel, ktoré boli vydané po jeho smrti. Nakreslil tiež mapu Stredozeme a vydal napríklad knihy Silmarillion či Pád Gandolinu.

Christopher Tolkien has died at the age of 95. The Tolkien Society sends its deepest condolences to Baillie, Simon, Adam, Rachel and the whole Tolkien family. pic.twitter.com/X83PTx4b7x