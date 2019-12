Radikálny krok známeho hudobníka: Trestné oznámenie na obdivovateľku a... Neveril ani vlastnej manželke!

BRATISLAVA - Sociálne siete sú už každodennou súčasťou nášho sveta. Svetoznámy hudobník Phil X (53) prostredníctvom nich zostáva v spojení so svojimi fanúšikmi, no ako prezradil v rozhovore pre Topky.sk, na Facebooku dokonca našiel i svoju terajšiu manželku. Nebolo to však jednoduché.

Phil, ktorý momentálne žije v Los Angeles, mal totiž s jednou zo svojich obdivovateliek skutočne nepríjemný zážitok. Tá ho začala prenasledovať a situácia sa vyhrotila natoľko, že gitarista na ňu musel podať trestné oznámenie za obťažovanie.

Gitarista Phil X musel proti fanúšičke rázne zakročiť. Zdroj: PR

Krátko nato ho prostredníctvom sociálnej siete Facebook oslovila ďalšia žena. Phil bol však tentokrát už ostražitý a s kráskou najskôr komunikovať nechcel. „Potom sme si začali písať, slovo dalo slovo a dohodli sme si spoločnú kávu,” prezradil pre Topky pri svojej nedávnej návšteve Bratislavy.

Phil X nedávno navštívil aj Bratislavu. Zdroj: Instagram P.X.

Obávané stretnutie s neznámou ale dopadlo viac než dobre. „Nakoniec to bola skutočne ona, úplne sme do toho spadli a než sme sa nazdali, boli sme spolu. A teraz máme deti,” zamýšľa sa nad celou príhodou hudobník. V nasledujúcom videu prezradil aj to, ktorý moment bol jedným z najsilnejších v jeho kariére a pochválil sa aj novinkami, ktoré v najbližšom čase chystá.

Gitarista Phil X, ktorý je už niekoľko rokov aj súčasťou legendárnej skupiny Bon Jovi, v Bratislave nedávno predstavil svoju novinku No Woman of Mine, ktorú pripravil spolu so svojou kapelou The Drills. Práve v tomto zoskupení by mali na jar budúceho roka zavítať na európske turné, v rámci ktorého navštívia napríklad Viedeň či Prahu.