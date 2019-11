Tragédia! Známy herec očakával s manželkou 6. dieťatko: Všetko je inak... Sú zdrvení a v šoku

James Van Der Beek s manželkou Kimberly Brook

Zdroj: SITA

KALIFORNIA - Herec zo seriálu Dawsonov svet James Van Der Beek (42) aktuálne hviezdi v šou Dancing with the Stars. Popri tom sa však musí vyrovnávať s osobnou tragédiou. S manželkou Kimberley sa mali na jar opäť stať rodičmi, no o dieťatko prišli. Jeho žena bola navyše v ohrození života...