Moderátor Talentu prestal chľastať a má frajerku, ale... Manželka mu to pri rozvode nedaruje!

Minulý rok naozaj nebol pre známeho moderátora Anta McPartlina nudný. V januári oznámil rozvod po 11 spoločne strávených rokoch. Bojoval so závislosťou od alkoholu a liekov. A tiež si stihol nájsť novú priateľku.

Manželka Lisa, ktorá robí vizážistku v rôznych televíznych šou, si s ním preskákala viacero epizód so závislosťou a snažila sa udržať ich vzťah. O to viac ju ranilo, keď Ant začal chodiť so ženou, ktorá pre ňu pracovala.

Idylka Anthonyho a Lisy je už minulosťou. Zdroj: Instagram LA

Anthony už dlhé roky tvorí moderátorskú dvojicu s Declanom Donnellym, s ktorým aktuálne pripravujú šou Som celebrita - dostaňte ma odtiaľto. Pred pár dňami si kolegovia dali dvojité rande so svojimi polovičkami. Snímky uverejnil The Sun a bolo vidieť, že McPartlin opäť prežíva šťastné obdobie. Na záberoch mu neschádzal úsmev z tváre.

A Lisu to nenechalo chladnou. „Myslím, že Ant by si mal užiť čas v džungli, predtým, než ho dostanem do súdnej siene a vymažem mu ten samoľúby úsmev z tváre,” napísala na Twitteri.

Lisa Armstrong Zdroj: Instagram LA

Nedávno sa objavili správy, že Ant svojej žene ponúkol presnú polovicu z majetku v hodnote 62 miliónov libier (takmer 72 miliónov eur). Ona to vraj odmietla, lebo plánuje svojho manžela vyšťaviť na súde. K týmto informáciám sa vyjadrila zatiaľ iba jednoducho, odkázala ľuďom, aby neverili klamstvám.