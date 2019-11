Podvod v X Factore? Aha, čo odhalila čítačka o hviezde z Glee!

LONDÝN - V Británii aktuálne vysielajú šou X Factor s celebritným obsadením. Jedným z účinkujúcich je aj Kevin McHale (31) zo seriálu Glee. Diváci si však myslia, že s jeho postupom do ďalšieho kola to nebolo úplne kóšer. A odvolávajú sa na čítačku, ktorá bola akosi popredu.

The Sun si všimol zaujímavé reakcie ľudí na sociálnej sieti Twitter. Ide konkrétne o situáciu s postupom Kevina McHalea do ďalšieho kola. V sobotnom vysielaní sa porotca Louis Walsh rozhodol posunúť hviezdu Glee ďalej.

Diváci si ale myslia, že to bolo celé naplánované a zinscenované. V televízii sa totiž občas objavia veci, ktoré by na obrazovkách nemalo byť až tak vidieť. V tomto prípade ide o čítačku, kde sa podľa ostrozrakých fanúšikov šou objavili slová porotcu o postupe predtým, než vôbec stlačil tlačidlo znamenajúce pokračovanie v súťaži. „Gratulujem. Postupuješ do ďalšieho týždňa” na čítačke. Nebolo to príliš spontánne, že, Louis Walsh?” uviedol jeden z divákov na Twitteri.

Zdroj: ITV

Možno sú ľudia v štábe obsluhujúci čítačku veľmi rýchli a hodili tam túto vetu okamžite, ako sa porotca postavil a vedeli vďaka tomu predpokladať, že ide stlačiť tlačidlo. Na druhej strane – naozaj je tak ťažké povedať "Postupuješ" bez čítačky?