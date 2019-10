Kedysi sladký spevák, dnes... Preboha!

Skladby Crush On You, I´m Gonna Miss You Forever, či Aaron´s Party sú vybrané hity, ktorými si zaručil úspech brat slávneho Nicka Cartera z Backstreet Boys - Aaron. Nevinne vyzerajúci blondiačik sa tešil slušnej popularite. Časom však upadol do zabudnutia...

Aaron Carter ako úspešný detský spevák. Zdroj: youtube.com

Zo speváka je dnes dospelý, 31-ročný muž, ktorý má na konte viacero škandálov. V médiách sa nedávno objavili informácie, že Aaron má súdny zákaz priblížiť sa k svojmu bratovi Nickovi a jeho rodine. „Nedávno sa priznal, že má nutkanie zabiť moju tehotnú ženu a nenarodené dieťa. Aby som chránil seba a moju rodinu, rozhodol som sa urobiť všetky možné kroky,” uviedol na margo toho spevák z formácie Backstreet Boys. Tiež dúfa, že Aaron nastúpi na liečenie, ktoré je v jeho prípade nutné. Podľa medializovaných informácií trpí Aaron schizofreniou a manickou depresiou.

Aaron sa bráni svojským spôsobom. A to závažnými obvineniami. Svoju dnes už mŕtvu sestru Leslie obvinil z toho, že ho ako dieťa sexuálne zneužívala. Rovnakých špinavostí sa mal dopustiť aj jeho brat Nick.

Takto momentálne vyzerá Aaron Carter. Na tvár si dal vytetovať speváčku Rihannu. Zdroj: Instagram

Táto fotografia posúžila ako inšpirácia na najnovšie tetovanie Aarona Cartera. Zdroj: GQ