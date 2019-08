Spevák z One Direction priznal: Bol som pod vplyvom a...

"Pojedli sme veľa halucinogénnych húb, ľahli sme si do trávy, svietilo slnko a počúvali sme album Ram od Paula McCartneyho. Z reproduktorov sme si urobili takú ohrádku a tam som si odhryzol špičku jazyka. Skúšal som spievať, pričom z úst mi tieklo veľa krvi," uviedol spevák.

Harry Edward Styles sa stal známym vďaka formácii One Direction, ktorá sa preslávila v súťaži The X Factor, kde v roku 2010 skončila na tretej priečke. Na konte majú zatiaľ albumy Up All Night (2011), Take Me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) a Made In The A.M. (2015). Získali množstvo ocenení vrátane siedmich BRIT Awards, siedmich American Music Awards, šiestich Billboard Music Awards alebo štyroch World Music Awards. Styles vydal v roku 2017 debutovú, eponymnú sólovku, s ktorou dobyl UK Chart aj americký albumový rebríček Billboard 200. Pochádza z nej napríklad hit Sign of the Times.