PRAHA - Česká speváčka Lucie Vondráčková sa vrátila do Prahy a hneď sa vrhla do práce. So spevákom Radimom Flenderom nakrúca videoklip k ich spoločnému duetu Stanice Svět, ktorý vyšiel na speváčkinom poslednom štúdiovom albume s názvom Růže.