Obaja patria medzi najväčšie popové hviezdy novej generácie a za sebou majú zástup fanúšikov nielen z radov tínedžerov. Prvýkrát spolupracovali už v roku 2015, kedy boli ich kariéry ešte len na začiatku a výsledkom bol veľmi úspešný duet I Know What You Did Last Summer. Teraz sa spojili opäť v singli Señorita, ktorý je predurčený na úspech.