Nové FOTO kráľovskej rodiny: Nič krajšie dnes neuvidíte!

Ako bežní smrteľníci! Väčšina rodičov sa usiluje o to, aby si víkendové dni užili spolu so svojimi ratolesťami. Výnimkou nie sú ani princ William s manželkou Kate, ktorí majú spolu syna Georga, dcérku Charlotte a ročného Louisa.

Dôkazom sú najnovšie zábery, ktoré na instagrame zverejnil Kensingtonský palác. Fotografie, na ktorých sú členovia kráľovskej rodiny zachytení ako obyčajní rodičia s deťmi, vznikli v záhrade Back to Nature. Tá bola vytvorená v rámci výstavy kvetín RHS Chelsea Flower Show a samotná Kate sa na jej vzniku tiež podieľala.

„To, čo dieťa zažíva vo svojich prvých 5 rokoch, má výrazný vplyv na vývoj mozgu. A tak, či už sme to my rodičia, opatrovatelia alebo ostatní členovia rodiny, mali by sme dbať o to, aby deti a bábätká trávili čas kvalitne. Myslím si, že príroda a vonkajšie aktivity majú obrovské benefity pre našu fyzickú i duševnú pohodu,” uviedla vojvodkyňa.

George a Charlotte pobehovali po záhrade bosí. Zdroj: Instagram

Vojvodkyňa Kate zvečnená tak, ako ju často nevidíme. Zdroj: Instagram

Kate, William a ich ratolesti si užili spoločné chvíle v prírode. Zdroj: Instagram