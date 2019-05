Kanadský supertalent o svojom najväčšom probléme: Bojujem s tým denne, treba o tom hovoriť

TORONTO - Kanadský spevák Shawn Mendes tvrdí, že rozprávať o jeho boji s úzkosťou bolo pre neho veľmi desivé, no zároveň veľmi dôležité. Dvadsaťročný interpret, ktorý prvý raz verejne prehovoril o svojich psychických problémoch vlani v marci, keď vysvetlil, že ho to inšpirovalo k zloženiu skladby In My Blood, sa tak vyjadril pre magazín People.

„Rozprávať o probléme, ísť s tým von, bola jedna z najdesivejších, ale najdôležitejších vecí, ktoré som kedy urobil. To, že som to urobil, mi najviac pomohlo,“ povedal rodák z Toronta. Problémy s úzkosťou má spevák podľa jeho slov naďalej. „Stále s tým bojujem, ale každý deň si spomeniem, že sa každý potýka s istou mierou úzkosti alebo tlaku, sme v tom všetci spoločne,“ vysvetlil. Ako dodal, rozvahu si udržiava vďaka ľuďom, ktorí sú mu blízki. „Stále sa vraciam do Toronta a chodím von s kamošmi z detstva. A moja rodina ma tiež vždy veľmi podporovala,“ povedal Mendes.

Shawn Peter Raul Mendes sa dostal do povedomia verejnosti coververziami skladieb na službe Vine. V roku 2014 vydal debutové The Shawn Mendes EP, pričom o rok neskôr ponúkol štúdiový album Handwritten, na ktorom sa nachádza napríklad úspešný singel Stitches. V roku 2016 spevák uviedol na trh nahrávku Illuminate a vlani v máji vydal tretí štúdiový album s názvom Shawn Mendes. So všetkými troma štúdiovkami dobyl americký albumový rebríček Billboard 200.