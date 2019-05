Hviezda filmu My sme Millerovci má recept na prekonanie neistoty: TOTO ju robí šťastnou

„Pre mňa je to, myslím si, obklopenie sa dobrými priateľmi a rodinou. Kedykoľvek sa cítim nevyrovnaná alebo neistá, alebo niečo také. Myslím si, že vyhýbať sa zrkadlám, je vždy dobrý nápad. A stráviť s priateľmi fajn čas," povedala. Dvadsaťosemročnej rodáčke z Rhinebecku v štáte New York pomáha získať sebavedomie aj to, keď robí veci, z ktorých je šťastná. „Pre mňa je to čítanie, kúpeľ a keď sa len tak trochu izolujem. Potom sa znovu cítim istejšie," dodala.

Emma Rose Roberts sa na filmovom plátne po prvý raz objavila v krimi dráme Kokaín (2001) po boku Johnnyho Deppa a Penélope Cruz. Nasledovali snímky Veľký šampión (2002), Panna Aquamarine (2006), Nancy Drewová: Záhada v Hollywoode (2007), Chodiaca katastrofa (2008), Hotel pre psov (2009), Valentín (2010), Vreskot 4 (2011), Umenie zapadnúť (2011), My sme Millerovci (2013), Ashby (2015) či Hra o život (2016). Je známa aj z antológie American Horror Story (2011) a seriálu Scream Queens (2015 - 2016). Okrem herectva sa venuje aj modelingu a spevu. V roku 2005 vydala album Unfabulous And More. Ten bol zároveň soundtrackom seriálu Neslávna (2004 - 2007), v ktorom stvárnila hlavnú postavu.