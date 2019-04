LOS ANGELES - Americká speváčka Taylor Swift zverejnila nový singel ME!. Na novinke spolupracovala so spevákom kapely Panic! at the Disco Brendonom Uriem. Dvadsaťdeväťročná interpretka k piesni, ktorá je podľa jej slov o "prijatí vlastnej individuality", zároveň predstavila videoklip.