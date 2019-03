Sexi modelka na premiére vyvetrala prsia: Veď tá to robí non-stop!

LOS ANGELES - Neprekvapila! Hoci meno modelky Kara Del Toro v našich končinách nie je veľmi známe, na topkách sme vás už s ňou nedávno zoznámili. A dnes sa prsnatá kráska opäť hlási o slovo. Na premiéru počinu s názvom The Kid totiž prišla oblečená tak, že prítomní páni sa pri stretnutí s ňou určite nevedeli kam skôr pozerať.

Priesvitná sukňa a výstrih po pupok! Modelka Kara Del Toro sa zúčastnila slávnostnej premiéry westernu s názvom The Kid a na červenom koberci predviedla svoj vražedný sexepíl v plnej paráde. Plavovláska, ktorá zvykne pózovať aj pre Sports Illustrated, totiž medzi hanblivky rozhodne nepatrí.

Oblečená v priesvitných šatách a s odhalenými vnadami ochotne pózovala fotografom a rozdávala úsmevy na všetky strany. Niet pochýb, že pri pohľade na Karu sa usmieval aj každý jeden chlap.

Avšak v prípade tejto prsnatej krásky to nie je nič výnimočné. Vyzerá to tak, že kúsky bez výstrihu v jej šatníku ani nemajú miesto. Muži nám ale asi dajú za pravdu, že by "zbrane" tejto blondínky bola aj škoda skrývať...

Zdroj: profimedia.sk