Zrodil sa nový sexsymbol: Má 20 a pózuje bez šiat!

Je mladší, slobodný a vyzerá ozaj dobre! Reč je o fešákovi menom Shawn Mendes. Sympaťáka spája s Justinom Bieberom nielen to, že sa narodili v Kanade a venujú sa spevu. Ale aktuálne i to, že prepožičali svoju tvár značke Calvin Klein.

Justin tak urobil v minulosti, Shawn sa fotografiami v spodnej bielizni pochválil na instagrame v uplynulých dňoch. Pre jeho priaznivcov to bolo celkom prekvapivé, keďže mladík pochádza z dosť nábožensky založenej rodiny a doposiaľ sa takýmto fotkám vyhýbal. Za zmienku určite stojí, že práve zábery v boxerkách sú na spevákovom profile najviac lajkované.

Shawn si svoje súkromie prísne stráži. To viedlo k tomu, že viacerí špekulovali o jeho sexuálnej orientácii. „Nie som gay. A malo by to byť každému úplne jedno, či som, alebo nie. Mali by ste sa zamerať na moju hudbu a nie na sexuálnu orientáciu, ” vyjadril sa na twitteri mladík.

