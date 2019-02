Malá raperka hviezdou módnej šou: Pretŕčala veľký zadok, vyvetrala prsia!

NEW YORK - Hoci nízka a oblá postava Lil' Kim (44) má od ideálu modelingu poriadne ďaleko, raperka aj tak dostala príležitosť zažiariť na prehliadkovom móle. Stalo sa tak v rámci prebiehajúceho New York Fashion Week. Výstredná umelkyňa si tento výnimočný moment patrične užívala a hrdo predvádzala svoje obliny.

Počas prebiehajúceho týždňa módy v New Yorku predstavila svoju tvorbu aj dizajnérska dvojica The Blonds. Rozhodne najzaujímavejším momentom ich šou bola chvíľa, keď sa na móle objavila raperka Lil' Kim. Tá do výšky príliš nenarástla, ale na móle sa rozhodne nestratila.

Dopomohol jej k tomu aj výrazný zlatý overal, ktorý kopíroval jej krivky. Hlboký výstrih odhaľoval raperkine vnady. A hoci to vyzeralo tak, že Lil' Kim už-už ukáže viac, ako by bolo vhodné, pikantnému trapasu sa napokon vyhla.

Videami z prehliadky sa Lil' Kim pochválila aj na instagrame. Zábery dokazujú, že hostia jej s nadšením tlieskali. Zdá sa teda, že to bol celkom dobrý ťah, pozvať si slávnu raperku na prehliadkové mólo.