Šokujúci záber dcéry (7) Pink: Strieľala z pušky... Na speváčku sa zvalila vlna kritiky!

"Vychovávam deti k vzťahu k zbraniam, aby vedeli, ako s nimi zaobchádzať, ako z nich strieľať, skladovať ich a ako zabezpečiť, aby sa nedostali do nepovolaných rúk," napísal Hart, ktorý má s Pink okrem 7-ročnej dcéry Willow ešte 3-ročného syna Jamesona. Video dosiahlo do štvrtka 300-tisíc zhliadnutí a je pod ním 5-tisíc komentárov, z ktorých niektoré Hartov postoj oceňujú a iné ho tvrdo kritizujú.

"Nie je absolútne žiadny dôvod na to, by trojročné dieťa potrebovalo strieľať z pušky. Ide o indoktrináciu toxickou americkou kultúrou, podľa ktorej sú strelné zbrane ´cool´ a sú neškodným koníčkom," napísal jeden z diskutérov.

"To je váš názor. Nikdy nekritizujem ľudí za to, keď prejavia svoj názor. Som rád, že prebieha diskusia a preberajú sa tak citlivé témy, ako je táto. Ale keď znevažujete moju krajinu alebo ´kultúru´, myslím, že mám právo začať byť zlý," odpísal na to manžel Pink. Samotná speváčka sa zatiaľ k tejto kontroverzii nevyjadrila.

Pink, vlastným menom Alecia Beth Moore, odštartovala hudobnú kariéru v dievčenskej skupine Choice. Po jej rozpade sa dala na sólovú dráhu a začala pracovať na prvej sólovej štúdiovke Can't Take Me Home (2000). Nasledovali nahrávky Missundaztood (2001), Try This (2003), I'm Not Dead (2006), Funhouse (2008), The Truth About Love (2012) a Beautiful Trauma (2017).

Medzi jej najznámejšie hity patria skladby Try, Who Knew, U + Ur Hand, So What, Raise Your Glass, Get The Party Started, Just Like A Pill či What About us. Získala napríklad tri Grammy, jednu BRIT Award alebo sedem MTV Video Music Awards.