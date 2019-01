Bruce Willis sa pochválil sexi ženou, jeho kolegyňa... Na svoju starú milenku nemala čas?!

Bruce Willis sa pochválil svojou sexi manželkou.

Zdroj: profimedia.sk

NEW YORK - V utorok večer sa konala slávnostná premiéra filmu Glass, v ktorom stvárňujú ústredné postavy aj herec Bruce Willis (63) a jeho kolegyňa Sarah Paulson (44). Oboch prišli na slávnostné premietanie podporiť aj ich lásky. No kým hrdina akčných filmov sa k svojej sexi žene Emme (40) zamilovane túlil, blondínka sa so svojou výrazne staršou partnerkou vyfotiť nedala.