Sexi modelka vyrazila outfitom dych: Páni, aj jej sestra je poriadna šupa!

NASHVILLE - Tie sa vydarili! Poviete si, keď zbadate spoločnú fotografiu modelky Olivie Culpo (26) a jej o štyri roky mladšej sestry Sophie. Krásky sa v stredu večer zúčastnili odovzdávania cien Country Music Awards, kde bol pri pohľade na ne nadšený nejeden chlap. Pýtate sa, prečo? No preto, lebo obe stavili na dráždivé outfity.

Olivia Culpo je krásna žena. V roku 2012 to potvrdila aj víťazstvom v súťaži Miss Universe. Kdekoľvek sa sexi tmavovláska objaví, je hneď stredobodom pozornosti. Kráľovná krásy totiž obľubuje provokatívne outfity.

Nesklamala ani počas stredajšieho odovzdávania country cien. Olivia sa na červenom koberci predviedla v priesvitných šatách, cez ktoré jej presvitali nohavičky. Pohľady pánov pútal aj plný dekolt a vykúkajúce stehno.

Olivia Culpo veľmi dobre vie, ako zvýrazniť svoj sexepíl. Zdroj: SITA

Olivia so sebou vzala do spoločnosti svoju sestru Sophie. Tá mala v stredu narodeniny a fotkami z podujatia sa pochválila aj na instagrame. „Toto sú moje najlepšie narodeniny! Som najšťastnejšia na svete,” okomentovala ich brunetka. Sophie sa na odovzdávanie cien obliekla do trblietavých minišiat s kratučkou sukňou a hlbokým výstrihom.

Olivia Culpo vzala do spoločnosti svoju sestru Sophie. Spolu sa vyfotili aj na toaletách. Zdroj: Instagram