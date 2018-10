VIDEO Krásny počin svetovej hviezdy: Priatelia, berme si príklad, tento svet môže byť lepší

"Musíme byť príkladom pre tieto deti a pre budúcnosť. Viete, niekedy si ľudia myslia, že robíme len šlamastiku, ale my sa naozaj, naozaj, naozaj staráme o naše deti, našu komunitu a všetko," cituje rodáčku z newyorského Bronxu portál PIX-11. Prekvapenia sa na charitatívnom podujatí nedočkali len ľudia v núdzi, ale aj samotná Cardi B. Rapperka dostala od obyvateľov komplexu symbolický kľúč k Marlboro Houses a tiež tortu k narodeninám, ktoré oslávila 11. októbra.

Cardi B, vlastným menom Belcalis Almanzar, debutovala v roku 2017 singlom Bodak Yellow, ktorý sa dostal na prvú priečku Billboard Hot 100 a v roku 2018 jej vyniesol aj dve nominácie na Grammy. Jej prvý album Invasion of Privacy, ktorý sa dostal na trh v apríli 2018, debutoval na prvej priečke Billboard 200 a okrem spomínaného Bodak Yellow z neho vzišli aj ďalšie tri úspešné single Bartier Cardi, Be Careful a I Like It.