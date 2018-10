Šokujúce odhalenie zo života slávnej Tiny Turner: Počas svadobnej noci... Chúďa!

ŠVAJČIARSKO - Prešla si peklom! Speváčka Tina Turner (78) je vnímaná ako rocková babička, ktorá je roky známa po celom svete. Hoci by sa mohlo zdať, že to mala v živote vždy ružové, opak je pravdou. V týchto dňoch prezradila, ako vyzerala jej svadobná noc. A teda romantiku nečakajte!

Po rokoch odkryla hrozné veci! Nie je tajomstvom, že manželstvo hviezdnej Tiny Turner bolo poznačené škandálmi. Jej prvý muž - spevák Ike Turner bol násilník, závislý na kokaíne, ktorý sa ku nej nesprával najlepšie. Slávna speváčka najnovšie poskytla rozhovor pre The Mail on Sunday´s You magazine, v ktorom porozprávala aj o momentoch, o ktorých sa doposiaľ hanbila hovoriť.

Tina sa vydala za Ikeho, keď mala sladkých 22 rokov. K uzavretiu ich manželstva došlo v mexickom meste Tijuana. „Vedel, prečo ma zobral tam. V malej, špinavej kancelárii sme podpísali nejaké papiere a bolo to. Ja som to nekomentovala. Vedela som, že by ho moje slová mohli nahnevať a to by mohlo viesť k bitke. Nuž, a ktorá nevesta by sa chcela vydávať s monoklom?” poznamenala v spomínanom rozhovore Tina.

„Nemala som so svadbami žiadne skúsenosti, ale vedla som, že má ísť o emocionálnu a šťastnú udalosť. Na našej svadbe nebolo nič z toho. Žiadne gratulácie, žiadne pobozkajte nevestu, či žite spolu šťastne až do smrti,” dodala.

Oveľa šokujúcejšie je, že novomanželia strávili svadobnú noc v bordeli. „Zobral ma na live pornošou. Sedela som tam, na tom nečistom mieste, kútikom oka som ho pozorovala a čudovala som sa, že či sa mu to ozaj páči. Bolo to totiž nechutné. Ten muž bol škaredý a zjavne impotentný. A tá žena... Povedzme, že to bolá skôr gynekologická prehliadka, než erotika. Bolo mi celý čas na nič a mala som slzy na krajíčku. Nemohli sme ale odísť, kým too Ike neuznal za vhodné,” zaspomínala si slávna speváčka. Tá podľa vlastných slov tieto spomienky potláča a snažila sa vytvoriť si iný, romantickejší scenár.

Dnes je Tina šťastne vydatá za Erwina Bacha, s ktorým žijú vo Švajčiarsku.

Tina Turner a jej prvý manžel Ike Turner Zdroj: SITA