Dcéra Bolka Polívku priznáva: Nie som typická žena

„Ja myslím, že mám v sebe veľa mužského elementu. Dokonca mi aj niekto hovoril, že u mňa je to také zaujímavé, ale že mňa každý vidí najprv ako človeka a až potom im napadne, že som vlastne aj žena,“ usmiala sa v rozhovore.

To má však podľa nej aj jednu výhodu. „Napriek tomu, že som mala vždy tie blonďavé vlasy, tak ma nikto nikdy nebral ako blondínu,“ uviedla. Byť ženou ju napriek tomu baví a v žiadnom prípade by nemenila. „My ženy máme silnú intuíciu a ďalšie schopnosti, ktoré chlapi až tak nemajú. Občas som aj premýšľala, aké musí byť vlastne ťažké byť mužom... Som rada, že som si to mohla skúsiť aspoň vo filme (v komédii Po čom muži túžia, kde sa predstavila ako muž v ženskom tele, pozn. red.) a musím povedať, že by som nemenila. Ja si napríklad naozaj neviem predstaviť, že by som ako muž mala baliť ženu. To musí byť niečo také náročné! Ženy totiž robia v komunikácii rôzne zatáčky, muži hovoria veci zvyčajne jednoducho a priamo. Biologickými záležitosťami, ako je pôrod, si síce prejsť nemusia, no majú to ťažké zas v tom, že majú pri sebe tú ženu, ktorá rodí a oni vlastne nemôžu robiť vôbec nič, môžu byť iba prítomní,“ poznamenala sympatická herečka.

„Obe pohlavia majú v každom prípade svoje klady a zápory a myslím, že sa nedá povedať, že chlapi to majú jednoduchšie, špeciálne, keď je ten chlap citlivý... Teraz sa navyše tie roly rôzne menia a muži si niekedy podľa mňa ani nie sú istí, aká je tá ich. Pritom by úplne stačilo, aby boli vnímaví a prítomní,“ uzavrela Polívková.