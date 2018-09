Kontroverzná raperka ukázala mamu: Pani zlatá, preboha, to prečo?!

Nicki Minaj

Zdroj: SITA

NEW YORK - Aká Nicki, taká mama! Hádam každý vie, že raperka Nicki Minaj (35) miluje výstrednosť. Dnes je jasné, po kom to zdedila. Kontroverzná umelkňa vzala pred pár dňami do spoločnosti svoju maminu Carol a viacerí pri pohľade na ne neverili vlastným očiam.