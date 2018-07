Hviezda Atomic Kitten žiari šťastím: TOTO je jej nový partner!

Vo videu je však vidieť len jeho nohy a na fotke zas leží na pohovke otočený chrbtom k objektívu. Speváčka zatiaľ neprezradila jeho meno. Kerry Katona sa zatiaľ tri razy vydala a má päť detí. Preslávila sa v spomínanej skupine Atomic Kitten, ktorá vznikla v roku 1998 v Liverpoole. Vo formácii v minulosti pôsobili aj Jenny Frost a Heidi Range.

Medzi najznámejšie hity Atomic Kitten patria Whole Again, Eternal Flame či The Tide Is High (Get the Feeling). Na konte majú tri štúdiové albumy - Right Now (2000), Feels So Good (2002) a Ladies Night (2003). Prvé dve spomínané nahrávky dobyli britský albumový rebríček a posledná menovaná obsadila v tejto hitparáde piate miesto.