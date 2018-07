Známa speváčka v rajcovnom outfite: Vážení, na TOTO by mnohé nenašli odvahu!

Dlho sama nezostane! Pred pár týždňami sa meno speváčky Halsey spomínalo v médiách v súvislosti s rozchodom s raperom G-Eazym. Sympatická Američanka otvorene priznala, že je z toho smutná. Pri pohľade na ńu je však jasné, že o nápadníkov nebude mať núdzu.

Halsey predviedla svoj sexepíl aj počas uplynulého víkendu. Do spoločnosti si vyšla nahodená v dráždivom outfite, ktorý toho z jej tela veľa nezakryl. A hoci mnohé speváčky a hviezdičky sa podobných sexi kúskov neboja, väčšina žien by určite nenabrala odvahu si takto vyjsť do spoločnosti.

Sexica sa fotkami z párty pochválila aj na instagrame. Fanúšikovia ju tam zahrnuli komplimentami a lichôtkami. „Krásna žena s telom bohyne! Nemôžem veriť tomu, že si bez frajera,” znie jeden z mnohých komentárov. Ako sa táto speváčka páči vám?

Speváčka Halsey sa na párty pánskeho magazínu obliekla do takéhoto rajcovného outfitu. Zdroj: profimedia.sk

Chlapi boli pri pohľade na Halsey určite nadšení. Zdroj: Instagram

Pohľad na speváčku Halsey rozpálil nejedného chlapa. Zdroj: Instagram