BRATISLAVA - Už od kastingov bola jasným favoritom tohtoročnej SuperStar a porota pri jej hodnotení nikdy nešetrila chválou. Tereza Mašková získala podporu oboch národov a zvíťazila. Do šou sa chcela prihlásiť už dávno, no nenabrala odvahu na to, aby to naozaj spravila. V rozhovore prezradila, aké má plány do budúcna, ale aj to, komu z finálovej zostavy by dopriala víťazstvo.